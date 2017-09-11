1
10:06
Начался ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
09:28
Итоги выборов в прямом эфире ПАИ-live подведут Котов и Цецерский
08:16
13 мест получит «Единая Россия» в 6-м созыве гордумы Пскова
01:49
Кандидаты от «Единой России» победили в 11 одномандатных округах на выборах в гордуму Пскова
23:21
Дмитрий Медведев: Выборы 10 сентября прошли в России на высоком уровне
22:01
Подведение итогов выборов в гордуму Пскова затянется в связи с пересчетом голосов
18:53
К 18:00 явка избирателей свыше 40% зафиксирована только в Палкинском районе
Еще новости
Политика

Иван Цецерский назвал беспрецедентной скупку голосов избирателей в Пскове

Глава города Пскова Иван Цецерский назвал беспрецедентной скупку голосов избирателей на выборах-2017, передаёт корреспондент Псковского агентства информации  с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 11 сентября, в пресс-центре «Псковской правды».

Иван Цецерский отметил, что ещё за неделю до возбуждения уголовного дела по факту подкупа избирателей было возбуждено другое - по факту клеветнических листовок. Глава Пскова напомнил, что одна из последних листовок была зафиксирована за 5 дней до выборов и касалась некоего экологического сбора.

«То, что наши оппоненты прибегли к такому - это не красит их вообще», - подчеркнул он и добавил, что, избираясь в 5-й раз, видел скупку, но не в таком масштабе. «Это чистой воды скупка, никто никого не собирался агитировать», - заявил Иван Цецерский. Он сказал, что даже с учётом скупки кандидаты проигрывали всего по несколько голосов, что говорит о хорошем результате их работы.

Глава города сообщил, что полиция блокировала бригадиров «агитаторов», машины для подвоза людей. Он отметил, что на одном участке, где скупку блокировала полиция, разрыв его результатов с Олегом Брячаком был почти в 2 раза, а там, где не удалось остановить скупку, Иван Цецерский опередил данного кандидата всего на 10 голосов.

Также глава Пскова напомнил, что 5 лет назад у партии «Единая Россия» было 46% голосов, сегодня - около 40%. «Конечно, эта массовая скупка позволила подтянуть другие партии. Это хорошо, что у нас добросовестные люди – они голосовали именно за тех, кто давал деньги», - заявилон.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
Иван Цецерский назвал беспрецедентной скупку голосов избирателей в Пскове Иван Цецерский рассчитывает на работу с конструктивными оппозиционными силами в гордуме Состав Псковской городской Думы обновится наполовину Иван Цецерский готов выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Пскова Александр Котов не исключил отмену результатов выборов по некоторым округам в Пскове по итогам расследования дела о подкупе избирателей Александр Котов об итогах 10 сентября: В 6 районах из 7 победили представители «Единой России» Иван Мешков оспорит результаты выборов в гордуму Пскова в суде Начался ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА) Итоги выборов в прямом эфире ПАИ-live подведут Котов и Цецерский 13 мест получит «Единая Россия» в 6-м созыве гордумы Пскова
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Начался ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
11 сентября 2017
Начался ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Итоги выборов в прямом эфире ПАИ-live подведут Котов и Цецерский
11 сентября 2017
Итоги выборов в прямом эфире ПАИ-live подведут Котов и Цецерский 8
13 мест получит «Единая Россия» в 6-м созыве гордумы Пскова
11 сентября 2017
13 мест получит «Единая Россия» в 6-м созыве гордумы Пскова 13
Кандидаты от «Единой России» победили в 11 одномандатных округах на выборах в гордуму Пскова
11 сентября 2017
Кандидаты от «Единой России» победили в 11 одномандатных округах на выборах в гордуму Пскова 10
Дмитрий Медведев: Выборы 10 сентября прошли в России на высоком уровне
10 сентября 2017
Дмитрий Медведев: Выборы 10 сентября прошли в России на высоком уровне 3
Подведение итогов выборов в гордуму Пскова затянется в связи с пересчетом голосов
10 сентября 2017
Подведение итогов выборов в гордуму Пскова затянется в связи с пересчетом голосов
К 18:00 явка избирателей свыше 40% зафиксирована только в Палкинском районе
10 сентября 2017
К 18:00 явка избирателей свыше 40% зафиксирована только в Палкинском районе 11
Возле Дома Офицеров в Пскове полиция задержала агитаторов «Справедливой России»
10 сентября 2017
Возле Дома Офицеров в Пскове полиция задержала агитаторов «Справедливой России» 4

Идет загрузка...