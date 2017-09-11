Иван Цецерский назвал беспрецедентной скупку голосов избирателей в Пскове

10:51, 11 сентября 2017, ПАИ

Глава города Пскова Иван Цецерский назвал беспрецедентной скупку голосов избирателей на выборах-2017, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 11 сентября, в пресс-центре «Псковской правды».

Иван Цецерский отметил, что ещё за неделю до возбуждения уголовного дела по факту подкупа избирателей было возбуждено другое - по факту клеветнических листовок. Глава Пскова напомнил, что одна из последних листовок была зафиксирована за 5 дней до выборов и касалась некоего экологического сбора.

«То, что наши оппоненты прибегли к такому - это не красит их вообще», - подчеркнул он и добавил, что, избираясь в 5-й раз, видел скупку, но не в таком масштабе. «Это чистой воды скупка, никто никого не собирался агитировать», - заявил Иван Цецерский. Он сказал, что даже с учётом скупки кандидаты проигрывали всего по несколько голосов, что говорит о хорошем результате их работы.

Глава города сообщил, что полиция блокировала бригадиров «агитаторов», машины для подвоза людей. Он отметил, что на одном участке, где скупку блокировала полиция, разрыв его результатов с Олегом Брячаком был почти в 2 раза, а там, где не удалось остановить скупку, Иван Цецерский опередил данного кандидата всего на 10 голосов.

Также глава Пскова напомнил, что 5 лет назад у партии «Единая Россия» было 46% голосов, сегодня - около 40%. «Конечно, эта массовая скупка позволила подтянуть другие партии. Это хорошо, что у нас добросовестные люди – они голосовали именно за тех, кто давал деньги», - заявилон.