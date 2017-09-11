Иван Цецерский готов выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Пскова

10:38, 11 сентября 2017, ПАИ

Иван Цецерский заявил, что если партия доверит, он будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы Пскова. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 11 сентября, в пресс-центре «Псковской правды».

Напомним, глава Пскова избирается из состава депутатов Псковской городской Думы, выборы в новый созыв которой состоялись вчера, 10 сентября.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов добавил, что городская конференция выдвигает кандидатов на альтернативной основе, их должно быть не менее двух. Утверждает кандидатов генсовет партии.