Состав Псковской городской Думы обновится наполовину

10:44, 11 сентября 2017, ПАИ

После выборов, прошедших 10 сентября, состав Псковской городской Думы обновился более чем наполовину, сообщил секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Иван Цецерский. Об этом с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 11 сентября, в пресс-центре «Псковской правды» передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ивана Цецерского, в гордуме осталось восемь депутатов от «Единой России» из прежнего созыва и по одному от ЛДПР и партии «Яблоко». «Но «более половины – это новые депутаты», - добавил он. «Это достаточно большое обновление, но не очень хорошее, потому что преемственность и опыт очень важны. Если бы председатели комитетов работали на штатной основе, у них возможность ещё была бы быстро разобраться, а когда на непостоянной основе - тяжело», - прокомментировал глава города.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов уточнил, что на выборах 10 сентября партия выдвигала порядка 500 кандидатов, из низ 369 человек ранее в выборах участия не принимали, то есть порядка 60% - новые люди в политике.