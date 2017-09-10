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Пенсионерка погибла на пожаре в Плюсском районе

10 сентября в деревне Ляды Плюсского района при пожаре в жилом доме по переулку Партизанскому, 17 погибла 78-летняя женщина, являющаяся инвалидом II группы. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в тройнике на кухне. Огонь повредил кухню, стену и оконный проем комнаты.

В этот же день в Псковском районе в деревне Мысс, 2 выгорел дровяник с кубометром дров, принадлежащий пенсионеру. Причина возгорания – занесение постороннего источника огня. Огнеборцам удалось спасти баню и дровяник.

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