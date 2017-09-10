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Пскович попытался скрыться с украденными из магазина продуктами

11 сентября около 4 часов утра в Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал гражданина, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы вневедомственной охраны в составе прапорщиков Владимира Игнатишко и Андрея Кочанова, получил сообщение, что в магазине на улице Вокзальной сработала сигнализация. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии увидели, как из окна магазина выпрыгнул мужчина с пакетом в руках и попытался скрыться, но благодаря действиям правоохранителей мужчину удалось задержать.

У подозреваемого 19-летнего псковича изъяты похищенные продукты питания и спиртные напитки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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