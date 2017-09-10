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Пскович лишился денег, пытаясь вернуть похищенную барсетку

В Пскове неизвестный злоумышленник путем обмана завладел деньгами горожанина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В начале сентября из автомобиля псковича была похищена барсетка с документами. Потерпевший разместил в социальных сетях объявление с просьбой вернуть похищенное за вознаграждение, и через некоторое время неизвестный гражданин откликнулся на это обращение, однако, предложил сначала перевести шесть тысяч рублей на указанный им счет. Горожанин перечислил деньги, но своих документов так и не дождался, после чего обратился за помощью в полицию.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела со всеми обстоятельствами произошедшего разбираются во 2-ом отделе полиции УМВД России по городу Пскову. Установлено, в частности, что номер телефона мошенника зарегистрирован в Оренбургской области.

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