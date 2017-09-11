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Общество

Титул «Мисс Америка-2018» завоевала представительница Северной Дакоты

В Атлантик-Сити прошел ежегодный конкурс «Мисс Америка-2018». В мероприятии приняла участие 51 девушка. Самой красивой на этот раз стала жительница Северной Дакоты Кара Мунд, сообщает wmj.ru.

Корону очередной «Мисс Америка» передавала Сэйви Шилдс — победительница прошлого конкурса. Кара стала первой представительницей своего штата, которая за всю историю конкурса добралась до вершины в финале.

Кара окончила один из университетов Лиги плюща и сейчас планирует стать доктором юридических наук. Также известно, что мать девушки три раза боролась с раком. Кара называет ее своим образцом для подражания. Девушка обожает джазовые танцы. Она танцует с 1996 года и является национальной чемпионкой в этом виде спорта.

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