Титул «Мисс Америка-2018» завоевала представительница Северной Дакоты

11:20, 11 сентября 2017, ПАИ

В Атлантик-Сити прошел ежегодный конкурс «Мисс Америка-2018». В мероприятии приняла участие 51 девушка. Самой красивой на этот раз стала жительница Северной Дакоты Кара Мунд, сообщает wmj.ru.

Корону очередной «Мисс Америка» передавала Сэйви Шилдс — победительница прошлого конкурса. Кара стала первой представительницей своего штата, которая за всю историю конкурса добралась до вершины в финале.

Кара окончила один из университетов Лиги плюща и сейчас планирует стать доктором юридических наук. Также известно, что мать девушки три раза боролась с раком. Кара называет ее своим образцом для подражания. Девушка обожает джазовые танцы. Она танцует с 1996 года и является национальной чемпионкой в этом виде спорта.