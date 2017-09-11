Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО)

13:15, 11 сентября 2017, ПАИ

Сегодня героями прямого эфира проекта ПАИ-live стали лидеры регионального и псковского городского отделений партии «Единая Россия» Александр Котов и Иван Цецерский. Брифинг с ними прошел в пресс-центре газеты «Псковская правда».

Псковские политики оценили итоги минувшего Единого дня голосования, оценили явку и результаты своих коллег по партии, сделали громкие заявления о подкупе голосов избирателей во время выборов, о возможном пересмотре результатов голосования.