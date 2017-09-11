0
13:15
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО)
12:21
Конкурс талантов прошел среди участниц «Миссис Бабушка Псков 2017»
11:36
В «Тур по новостройкам» приглашают псковичей 16 сентября
09:28
Итоги выборов в прямом эфире ПАИ-live подведут Котов и Цецерский
17:09
Киберфестиваль «Кубок Простории» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:43
11 сентября днём в Псковской области ожидается температура воздуха до +21 градуса и местами дожди
16:55
До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 сентября
Еще новости
Общество

В «Тур по новостройкам» приглашают псковичей 16 сентября

Газета «Комсомольская правда. Псков» приглашает псковичей в «Тур по новостройкам», который состоится 16 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты, участники экскурсии смогут осмотреть квартиры в жилых комплексах «Европа» и «Пятый элемент».

Фото газеты "Комсомольская правда"

Фото газеты "Комсомольская правда"

Все желающие принять участие в туре должы записаться по телефону (8112) 702-042. Участие бесплатное. Отправление от редакции газеты «Комсомольская правда» (улица Пароменская, дом 21/33) запланировано на 11:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО)
11 сентября 2017
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО)
Конкурс талантов прошел среди участниц «Миссис Бабушка Псков 2017»
11 сентября 2017
Конкурс талантов прошел среди участниц «Миссис Бабушка Псков 2017» 1
В «Тур по новостройкам» приглашают псковичей 16 сентября
11 сентября 2017
В «Тур по новостройкам» приглашают псковичей 16 сентября
Итоги выборов в прямом эфире ПАИ-live подведут Котов и Цецерский
11 сентября 2017
Итоги выборов в прямом эфире ПАИ-live подведут Котов и Цецерский 8
Киберфестиваль «Кубок Простории» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 сентября 2017
Киберфестиваль «Кубок Простории» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11 сентября днём в Псковской области ожидается температура воздуха до +21 градуса и местами дожди
10 сентября 2017
11 сентября днём в Псковской области ожидается температура воздуха до +21 градуса и местами дожди
До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 сентября
09 сентября 2017
До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 сентября 1
Иван Цецерский оценил качество сельхозпродукции на ярмарке в Пскове
09 сентября 2017
Иван Цецерский оценил качество сельхозпродукции на ярмарке в Пскове 5

Идет загрузка...