В «Тур по новостройкам» приглашают псковичей 16 сентября

11:36, 11 сентября 2017, ПАИ

Газета «Комсомольская правда. Псков» приглашает псковичей в «Тур по новостройкам», который состоится 16 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты, участники экскурсии смогут осмотреть квартиры в жилых комплексах «Европа» и «Пятый элемент».

Все желающие принять участие в туре должы записаться по телефону (8112) 702-042. Участие бесплатное. Отправление от редакции газеты «Комсомольская правда» (улица Пароменская, дом 21/33) запланировано на 11:00.