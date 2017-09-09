Выставка творческих работ по итогам международного пленэра откроется в Пскове

11:46, 11 сентября 2017, ПАИ

14 сентября в 17:00 в Музыкально-художественном салоне Детской школы искусств Пскова откроется выставка творческих работ «Красна ты, Земля Владимирова», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. На выставке будут представлены около 50 работ (акварель, гуашь, масло, графика), выполненных в рамках ХVI Международного пленэра юных художников на Владимиро-Суздальской земле, посвящённого Году экологии и особо охраняемых природных территорий в России.

В пленэре приняли участие более 450 участников из разных регионов России. Псков был представлен делегацией Детской школы искусств в составе 14 учащихся и 6 преподавателей, которые посетили Суздаль, Гороховец, Боголюбово, Судогду.

Выставка продлится до середины октября.