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Экономика

Названа средняя цена нефти в 2018 году

В 2018 году средняя цена нефти может составить 40-43 доллара за баррель. Такой прогноз дал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также назвал главные факторы, которые окажут влияние на формирование цен. «Одним из самых существенных факторов, наряду с производством сланцевой нефти, является большое влияние финансовых инструментов в США на цены. Девальвирование доллара сейчас составило порядка 20%», - объяснил Сечин, отметив, что в США в настоящее время «истинная цена» нефти - около 40 долларов за баррель.

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