Каждый пятый российский работник подвергается стрессу каждый день

12:04, 11 сентября 2017, ПАИ

Пятая часть сотрудников компаний фактически живет в состоянии стресса. 18% опрошенных из разных регионов России указали, что ежедневно испытывают стресс на работе. Всего 7% специалистов признались, что никогда не сталкивались со стрессовыми ситуациями в компании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе исследований HeadHunter.

В основном чрезмерное нервное напряжение у сотрудников компаний вызвано слишком большим объемом работы (46%), а также невыполнением сроков (39%) и требованием работать в достаточно быстром темпе (30%). Кроме того, причиной душевного дисбаланса могут оказаться и недовольство уровнем выполненных задач (личное или со стороны коллег/начальства), и ссоры с коллегами или начальством.

Согласно результатам опроса, женщины реагируют на неприятности на работе гораздо сильнее мужчин. Так 21% представительниц прекрасного пола ежедневно страдают от эмоциональных переживаний, в то время как мужчин, регулярно испытывающих стресс, насчитывается всего 15%.

Наиболее подвержены стрессу работники в возрасте 25-45 лет: две трети респондентов указали, что испытывают стресс на работе каждый день или несколько раз в месяц. Примечательно, что проще всего к сложностям на работе относятся молодые специалисты: половина отметила, что никогда не испытывает стресс или переживает его редко. Сотрудники из разных регионов страны в возрасте старше 45 лет также несколько меньше подвержены нервному напряжению на работе: 36% редко или никогда не сталкиваются со стрессовыми ситуациями. Можно предположить, что молодежь в силу возрастных особенностей гибче и проще воспринимает сложные ситуации, а также зачастую не обладает таким уровнем ответственности, как более старшие возрастные категории, а работники после 45 встречают трудности и проблемы на работе не так эмоционально в силу закалки и выдержанности, наработанной годами.

Так называемые «зоны риска» также можно выявить и в профессиональных срезах. Так, самыми неспокойными, как и три года назад, оказались профессии, связанные со страхованием – 31% страховщиков признались, что регулярно испытывают на работе стресс. Представители сфер «Консультирование», «Закупки», «Управление персоналом», «Туризм, гостиницы, рестораны» также ежедневно страдают от нервного перенапряжения. Наименее подвержены стрессу оказались представители сферы «Рабочий персонал» (62% страдают от стресса на работе редко или никогда), работники спортивной и фитнес-индустрии (51%), молодые специалисты (49%), представители сфер «Безопасность» (46%) и «Добыча сырья» (45%).

В большинстве случаев российским работникам в борьбе со стрессом помогает хобби: 47% восстанавливают силы, погружаясь в любимое дело. Общение – еще один мощный способ борьбы со стрессом. 40% опрошенных стараются обрести душевное спокойствие, общаясь с друзьями и 20% - с коллегами. Тем не менее, нередко в ход идут и более сильные средства, например, каждая четвертая женщина (26%) принимает успокоительное, а 14% мужчин – алкоголь. Порядка 3% всех опрошенных прибегают к употреблению антидепрессантов и в совсем редких случаях обращаются за консультацией к психологу (2%).