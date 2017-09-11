Андрей Турчак: За всеми нами стоит только одна партия — партия жителей нашего региона

12:16, 11 сентября 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрея Турчака прокомментировал итоги Единого дня голосования 10 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор поблагодарил всех, кто в Единый день голосования принял участие в выборах, и поздравил тех, кто одержал победу.

«В Псковском регионе выборы состоялись. Прошли они в открытой конкурентной борьбе, - констатировал Андрей Турчак. - К сожалению, в Пскове были зафиксированы факты грубого нарушения избирательного закона со стороны отдельных кандидатов. Уверен, что правоохранительные органы в самое ближайшее время дадут свою оценку по каждому такому случаю».

По словам главы региона, итоги голосования показали, что в очередной раз мандат доверия от жителей Псковской области получила партия власти — «Единая Россия».

«Наши кандидаты одержали уверенную победу в своих округах, значительно обогнав оппонентов от других партий. «Единая Россия» победила в шести районах, где в минувшее воскресенье проходили выборы глав муниципальных образований (в Дедовичском, Островском, Палкинском, Порховском, Печорском, и Пыталовском). В Плюсском районе жители отдали свои голоса за кандидата от партии «Яблоко». Это их право и их выбор. За всеми нами, вне зависимости от политических взглядов, стоит только одна партия — партия жителей нашего региона. Поэтому администрация региона продолжит и дальше помогать и поддерживать всех, кому оказали доверие наши граждане», - заверил Андрей Турчак.

Губернатор отметил и обновление депутатского корпуса. «В представительных и законодательных органах появились новые лица — все они прошли через фильтр праймериз. Не сомневаюсь, что каждый из них на своем месте внесет вклад в «перезагрузку» системы работы власти на местах», - подчеркнул Андрей Турчак.

По его словам, прошедшая кампания показала, что у партии «Единая Россия» и в целом у власти на местах есть определенные недоработки. «Но мы умеем слушать, слышать и сделаем работу над ошибками», - отметил губернатор.

«Еще раз поздравляю всех кандидатов с завершением избирательного цикла. Вместе с «Единой Россией» мы обеспечим конструктивную, созидательную, ответственную работу всех уровней власти на благо наших жителей», - подытожил Андрей Турчак.