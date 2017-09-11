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Политика

Николай Цветков опроверг информацию об отключении системы ГАС «Выборы» при подсчете голосов в Пскове 10 сентября

«Никакого отключения системы ГАС «Выборы» на голосовании в Псковскую городскую Думу не было и быть не могло. Система работала в штатном режиме», - заявил сегодня, 11 сентября, председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков в ходе пресс-конференции.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Николай Цветков опроверг сообщение лидера регионального отделения «Справедливой России» Олега Брячака, который вечером 10 сентября выложил в соцсети видеоролик, где утверждал, что система ГАС «Выборы» в Пскове неожиданно отключилась и подсчет голосов не ведется. 

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  • Выборы-2017
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