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Общество

Виртуальная экспозиция «Этими пушкинскими местами живу...» открылась на сайте музея-заповедника «Михайловское»

10 сентября на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» открылась новая, уже двадцатая по счёту виртуальная выставка, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева.

 В экспозиции, которая называется «Этими пушкинскими местами живу...», представлены живопись и графика А. К. Соколова — известного российского художника и педагога, профессора кафедры живописи и композиции, декана живописного факультета Академии художеств (1977—1983), руководителя летней практики студентов-«репинцев» в Пушкиногорье (в 1972, 1973, 1978, 1993 и 1998 году).

Алексей Соколов. Михайловское. Мельница (1975). Из фондов Пушкинского Заповедника.

Напомним, что Алексей Соколов — мастер пейзажа и портрета (среди наиболее известных — портреты директора Пушкинского Заповедника Семена Гейченко, актёра Андрея Миронова, скульптора Сергея Конёнкова, музыканта Мстислава Ростроповича, поэта Михаила Дудина), автор ряда монументальных работ, в числе которых — мозаики станции метро «Автово» в Санкт-Петербурге, росписи Театра на Таганке в Москве. Большая коллекция полотен и графических работ и эскизов Соколова хранится в фондах «Михайловского», с которым связаны более полувека жизни и творчества художника.

По словам Лидии Токаревой, виртуальную экспозицию открыли для посетителей музейного сайта в день 95-летия со дня рождения художника (10 сентября 1922 года). В неё вошло 15 произведений разных лет, от первых михайловских этюдов 1949 года. Также здесь же размещён портрет Алексея Соколова — в 1965 году этот снимок был сделан псковским архитектором, реставратором и фотохудожником Борисом Скобельцыным.

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