Представители «Единой России» получат в Псковской гордуме 15 мандатов

12:37, 11 сентября 2017, ПАИ

Представители партии «Единая Россия» получат в Псковской городской Думе 6-го созыва 15 мандатов. Об этом сообщил председатель облизбиркома Николай Цветков 11 сентября на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам выборов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Николая Цветкова, предварительно, при применении методики, закрепленной в региональном законе, мандаты должны быть распределены так: ЛДПР - 1, «Яблоко» - 1, «Справедливая Россия» - 1, КПРФ — 2, «Единая Россия» - 5 мандатов. В результате, учитывая результаты голосования в одномандатных округах, «ЕР» будет иметь в новом созыве гордумы 15 мандатов, КПРФ — 5, «Справедливая Россия» - 2, «Яблоко» и ЛДПР — по одному. Еще один мандат достается самовыдвиженцу.

«Мы применяем методику интегральных делителей, которая давно уже работает. Мы применяем ту норму, которую определил нам региональный законодатель», - подчеркнул глава облизбиркома.