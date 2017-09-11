В Пскове почтили память жертв фашизма

12:37, 11 сентября 2017, ПАИ

11 сентября в Пскове прошел траурный митинг, посвященный Международному дню памяти жертв фашизма. В Сквер павших борцов вспомнить жертв Второй мировой войны пришли представители областной и городской власти, депутаты, жители Пскова, малолетние узники фашистских лагерей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Перед началом мероприятия представители духовенства совершили заупокойную литию.

В годы Великой Отечественной войны в Пскове погибли более 244 тыс. человек, а всего Вторая мировая война унесла жизни порядка 55 млн людей, отметил заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев. «Многие наши соотечественники погибли в этой войне, десятки тысяч детей так и не увидели детство, а в их душах с малолетства поселился страх. Фашистская Германия заблаговременно подготовилась к этой войне, но все советские люди — от мала до велика — встали, остановили эту адскую машину, нанесли ей сокрушительный удар и разгромили ее», — подчеркнул он.

Замглавы Пскова призывал нынешнее поколение псковичей бережно хранить память о тех событиях. «В этот день мы склоняем головы перед теми, кто погиб, перед теми, кто отстоял независимость нашего государства и западной Европы. Вечная им память и низкий поклон! Эта трагедия больше никогда не должна повториться ни на территории нашего государства, ни в мире», — сказал Владимир Воробьев и выразил слова благодарности всем, кто в послевоенное время восстанавливал страну.

От Псковского областного Собрания депутатов к собравшимся обратился Алексей Васильев.

Председатель Псковского городского Совета ветеранов Виктор Гаврилов отметил, что война коснулась каждого. «В каждой семье были погибшие, многие не вернулись, многие остались инвалидами. Мы преклоняем колено перед теми, кто защитил нас, и мы сейчас здесь находимся благодаря им», — отметил он.

Участники траурного митинга почтили память павших жертв фашизма минутой молчания. После официальные лица вместе с ветеранами и жителями города возложили цветы к мемориалу.

Отметим, Международный день памяти жертв фашизма отмечается с 1962 года во второе воскресенье сентября, так как именно на этот месяц приходятся две связанные со Второй мировой войной даты — ее начало 1 сентября 1939 года и окончание 2 сентября 1945 года.