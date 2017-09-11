Более тысячи наблюдателей работали на выборах в Псковской области

12:47, 11 сентября 2017, ПАИ

На выборах-2017 в Псковской области работали 1 тыс. 125 наблюдателей. Об этом заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков в ходе пресс-конференции сегодня, 11 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Больше всего наблюдателей было от партии КПРФ - 450, от «Единой России» - 210, от «Справедливой России» - 172, от ЛДПР - 82, от партии «Патриоты России» и «Партии свободных граждан» - по 82. Николай Цветков обратил внимание, что партия «Яблоко» не направляла наблюдателей.