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Политика

Выборы в гордуму Пскова впервые за долгое время выиграл одномандатник-самовыдвиженец

На выборах в Псковскую городскую Думу 6-го созыва в 10 одномандатных округах победили кандидаты от «Единой России», в 3 – представители КПРФ, в 1 – кандидат от «Справедливой России». Еще в одном округе победа досталась кандидату-самовыдвиженцу. Об этом сегодня, 11 сентября, в ходе пресс-конференции сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков, передает корреспондент Псковского агентства информации. Он напомнил, что официальными эти итоги станут только после официального заседания избиркома с утверждением результатов и их публикацией.

В итоге результаты голосования в одномандатных округах выглядят следующим образом:

Округ № 1: Григорий Турчин («ЕР») - 37,33%;

Округ № 2: Сергей Колосов (самовыдвиженец) - 27,49%;

Округ № 3: Елена Маницкая (КПРФ) - 49,66%;

Округ № 4: Сергей Гаврилов («ЕР») 43,91%;

Округ № 5: Иван Цецерский («ЕР») - 46,31%;

Округ № 6: Александр Баев (КПРФ) - 40,83%;

Округ № 7: Ольга Федорова («ЕР») - 43,57;

Округ № 8: Елена Полонская («ЕР») - 51.82%;

Округ № 9: Юлия Пожидаева («Справедливая Россия») - 37,29%;

Округ № 10: Любовь Николаева («ЕР») - 33,79%;

Округ № 11: Константин Болотин («ЕР») - 41.84%;

Округ № 12: Стороненков Григорий («ЕР») -  64,37%;

Округ № 13: Дмитрий Михайлов (КПРФ ) - 38,14%;

Округ № 14: Дмитрий Барабанов («ЕР») - 40,2%;

Округ № 15: Иванов Денис («ЕР») - 39,67%.

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