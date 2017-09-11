Николай Цветков озвучил результаты выборов глав районов

12:47, 11 сентября 2017, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков озвучил результаты выборов глав районов, прошедших в Псковской области 10 сентября. Об этом с пресс-конференции 11 сентября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В Дедовичском районе главой муниципалитета стал единоросс Геннадий Афанасьев, набравший 73,32% голосов. Явка составила 36,56%. В Островском районе с результатом 66,01% победил представитель «Единой России» Дмитрий Быстров. Явка составила 30,85%. В Палкинском районе при явке в 45,69% выборы выиграл единоросс Евгений Седов (65,75%).

В Печорском районе победу одержал представитель партии власти Дмитрий Сопотов. Он набрал 49,74% при явке в 33,41%. Порховский район продолжит возглавлять Виктор Степанов. Он набрал 50, 44% голосов избирателей при явке в 28,2%. В Пыталовском районе на своем посту также остается прежняя глава муниципалитета Лариса Сидорук. Она получила 40,14% голосов избирателей при явке 38,47%.

В Плюсском районе главой станет представитель партии «Яблоко» Виталий Аршинов. Он набрал 47,99% голосов при явке 41,01%.

