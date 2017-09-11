Дмитрий Шахов о прошедших выборах: Кампания была яркая и прошла нормально

12:59, 11 сентября 2017, ПАИ

«Кампания была яркая и в целом по области прошла нормально», - прокомментировал итоги состоявшихся 10 сентября выборов уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Об этом с пресс-конференции 11 сентября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам омбудсмена, в ряде муниципалитетов «были жесткие столкновения кандидатов, порой выходящие за действующее законодательство». В качестве примеров Дмитрий Шахов привел факты выпуска подложных листовок и незаконную агитацию.

Ожесточенная борьба и накал, по мнению уполномоченного, связаны с изменением пропорций формирования городского парламента. Дмитрий Шахов назвал произошедшие перемены «не очень оправданными».

«Дробление избирательных округов привело к борьбе между кандидатами и партиями. Всё чаще применяются грязные технологии», - подытожил омбудсмен.