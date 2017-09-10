Нескольким псковичам за пьянство за рулём придется ответить перед законом

12:58, 11 сентября 2017, ПАИ

Ночью 8 сентября на улице Советской в Пскове полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2112, которым управлял нетрезвый 19-летний молодой человек. Днем 9 сентября по улице Матросова на ВАЗ-2106 следовал 45-летний пскович, который также находился в нетрезвом состоянии.

В Печорах по Псковскому шоссе на скутере ехал нетрезвый 60-летний гражданин. В Невеле у дома по улице Великолукской стражи порядка остановили «шестерку». Выяснилось, что сидевший за рулем легковушки 34-летний мужчина также был нетрезв. В деревне Родина Псковского района по улице Юбилейной на «Ауди» ехал 31-летний пьяный пскович.

По этим фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.