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Нескольким псковичам за пьянство за рулём придется ответить перед законом

Ночью 8 сентября на улице Советской в Пскове полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2112, которым управлял нетрезвый 19-летний  молодой человек. Днем 9 сентября по улице  Матросова на ВАЗ-2106 следовал 45-летний  пскович, который также находился в нетрезвом состоянии.  

В Печорах по Псковскому шоссе на скутере ехал нетрезвый 60-летний гражданин. В Невеле у дома по улице Великолукской стражи порядка остановили «шестерку». Выяснилось, что  сидевший за рулем легковушки  34-летний мужчина также был нетрезв. В деревне Родина Псковского района  по улице  Юбилейной на «Ауди»  ехал 31-летний пьяный пскович.

По этим фактам проводятся  проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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