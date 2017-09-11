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Политика

На выборах в Великолукскую гордуму во всех одномандантных округах победили единороссы

На выборах в Великолукскую городскую Думу во всех одномандантных округах избиратели наградили доверием кандидатов «Единой России», сообщил сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков 11 сентября на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам выборов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Николая Цветкова, по партийным спискам результат партии «Единая Россия» — 52,14%, КПРФ — 18,35%, ЛДПР — 10,36%, «Справедливой России» - 5,05%, партии «Яблоко» - 4,87%.

По предварительным данным, мандаты могут распределиться следующим образом: «Единая Россия» будет иметь в новом созыве Великолукской гордумы 9 мандатов, КПРФ — 3, ЛДПР — 2, «Справделивая Россия» - 1 мандат. То есть, победу «ЕР» в 15 одномандатных округах, уточнил глава облизбиркома, «Единая Россия», предположительно, получит квалифицированное большинство.

Также он отметил, что явка избирателей в Великих Луках составила 23,42%.

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