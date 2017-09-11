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Политика

Облизбирком подготовит аналитический отчет по некоррелляции результатов предварительного голосования и голосования в день выборов в Пскове

Избирательная комиссия Псковской области подготовит аналитический отчёт по некоррелляции результатов предварительного голосования и голосования в день выборов в Псковскую городскую Думу 6-го созыва. Об этом председатель облизбиркома Николай Цветков сообщил сегодня, 11 сентября, в ходе пресс-конференции, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Он будет очень интересный. Он дает основания для пищи не только избирательной системы, но и правоохранительных органов», - заверил Николай Цветков.

Председатель избиркома отметил, что в рамках ранее возбужденного уголовного дела устанавливались лица, которые препятствовали волеизъявлению путём подкупа. Непосредственно в день выборов в рамках его расследования шли задержания, шли опросы, собирался фактологический материал.

«С прискорбием могу сказать, что это беспрецедентный для Псковщины случай. Мы попадём в электоральные учебники не только Северо-Запада, но всей Российской Федерации - потому что должны быть очень весомые основания для возбуждения по этой статье», - подчеркнул Николай Цветков.

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