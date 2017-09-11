Николай Цветков о выборах 10 сентября: Явка сама себя утопила в грязи и нечистоплотности

12:58, 11 сентября 2017, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков высказал мнение, что явка на выборах 10 сентября в регионе была бы выше, если бы кампания не была такой «грязной». Об этом корреспондент Псковского агентства информации передает с пресс-конференции, посвященной итогам выборов

«Явка сама себя утопила в той грязи и нечистоплотности, которая наблюдалась на выборах в Пскове. Вы вправе с этим согласиться или нет, но многие проголосовали просто ногами - и не от того, что погода была хорошая», - добавил он.

Отметим, что явка на выборах в Псковскую городскую Думу составила менее 23%.