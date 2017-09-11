Уполномоченная по правам человека в РФ взяла под контроль расследование подкупа избирателей в Пскове

13:08, 11 сентября 2017, ПАИ

Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова взяла под контроль расследование уголовного дела о подкупе избирателей на выборах в Псковскую городскую Думу 6-го созыва. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 11 сентября, рассказал псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.

Напомним, 7 сентября Следственное управление Следственного комитета по Псковской области возбудило уголовное дело по признакам п.п. «а, в» ч. 2 ст. 141 Уголовного Кодекса РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).