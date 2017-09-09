Профессор бельгийской Академии музыки выступит на псковской сцене

13:19, 11 сентября 2017, ПАИ

14 сентября в областной филармонии состоится открытие нового симфонического сезона. Оркестр исполнит редкие произведения немецких композиторов, многие из которых прозвучат в исполнении псковских музыкантов впервые. Солисткой выступит лауреат конкурса имени Чайковского, профессор Академии музыки королевы Елизаветы в Брюсселе (Бельгия) Татьяна Самуил. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Татьяна, вы впервые работаете с Псковским симфоническим оркестром. Как возникла идея этого сотрудничества?

- Да, я впервые еду в Псков, и очень этому рада. Идея возникла благодаря Эдуарду Банько, мы в детстве учились в одной специальной музыкальной школе. Несколько раз уже пытались сыграть вместе, по разным причинам сотрудничество откладывалось, и вот, наконец, все сложилось (смеется).

Сейчас вы живете в Бельгии, часто ли вы приезжаете выступать в Россию?

- В прошлом сезоне я выступала на фестивале «Декабрьские вечера» в музее Пушкина и на зимнем фестивале в Сочи. Для меня это всегда огромная радость - играть в родной стране.

Работа с незнакомым коллективом это, наверное, волнительно и сложно?

- Для меня встреча с новым коллективом всегда очень волнительна! Особенность нашей профессии в том, что каждый концерт ты должен доказывать своё право на это, можно сказать, «привилегированное» место солиста, и без взаимопонимания с дирижёром и оркестром, без творческого вдохновения, невозможно создать действительно искреннее исполнение, донести до публики глубину музыки. Из взаимодействия с дирижёром, оркестром и публикой, рождается волшебство музыки. У меня твёрдое убеждение, что в России меня понимают лучше, чем где бы то ни было. Люди слушают и воспринимают музыку на особенном уровне, поэтому я с нетерпением жду встречи с публикой Пскова надеюсь на прекрасный вечер.

Источник: Театрально-концертная дирекция Псковской области.

Билеты на первый концерт в сезоне еще в продаже. Их можно приобрести в кассе БКЗ и на сайте филармонии.