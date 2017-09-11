О новых видах мошенничества рассказали полицейские пенсионерам в Псковском Красном Кресте

13:55, 11 сентября 2017, ПАИ

В Псковском региональном отделении Российского Красного Креста состоялась тематическая встреча на тему: «О фальшивых денежных купюрах и о новых видах мошенничества». Перед пенсионерами выступил оперуполномоченный сотрудник отдела уголовного розыска УМВД РФ по городу Пскову Александр Рудаков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Красного Креста.

Встреча провели в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове» и по инициативе УМВД РФ по городу Пскову и Общественного совета при УМВД России по городу Пскову. Выступающий отметил, что нередко на практике встречаются случаи таких социальных явлений, как фальшивые купюры и мошенничество.

По его словам, в век научного прогресса полиграфическая аппаратура практически достигла своего совершенства. С использованием современных технологий активизировались разного рода мошенники. Государство принимало и принимает меры по борьбе с преступным миром, где налажено изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр. Пожилой возраст граждан для преступников не является исключением, а наоборот, для них эта лучшая категория, которая доверчива и этих людей всегда можно обмануть.

Кроме того, Александр Рудаков рассказал об алгоритме действий при обнаружении фальшивых купюр и новых видах мошенничества. В первую очередь, необходимо вызвать сотрудника правоохранительных органов. Далее, отправить купюру на экспертизу в территориальное учреждение Банка России. Сбыт поддельной купюры относится к преступлению и влечет за собой ответственность по статье 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Наказание не зависит от возраста: лишение свободы от пяти до пятнадцати лет, в зависимости от степени тяжести и других обстоятельств.

По словам стражей порядка, верховный суд внёс поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которым расширяется сфера действия статьи о мошенничестве. Новый закон ужесточает ответственность за совершение преступления в крупном размере и особо выделяет мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жильё.

«Беседа получилась живой и интересной. Была предоставлена возможность каждому пожилому человеку рассказать свои истории по этим двум темам. Из «горьких» рассказов можно сделать вывод, что пожилые люди по- прежнему доверчивы, проявляют излишнее чувство жалости к обратившимся к ним с любой просьбой, в том числе, и дать денег. Сотрудник отдела уголовного розыска в конце встречи раздал пожилым людям памятки по теме встречи», - отметили в Псковском Красном Кресте.