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Общество

Операции «Отдых» и «Отопительный сезон» прошли в Невеле

10 сентября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели в Невеле и деревне Плиссы профилактический рейд по предупреждению пожаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

В ходе рейда осуществлён подворовой обход 17 домовладений, под роспись проинструктированы 16 человек, распространены 4 тематические листовки в 24 экземплярах. Профилактическая работа проводилась в рамках операций «Отдых» и «Отопительный сезон». Также в ходе месячника безопасности состоялись мероприятия на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в быту, подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду. Кроме того, прошли мероприятия в части содержания, очистки земель, прилегающих к лесному фонду.

В рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории Псковской области и Невельского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Гражданам напомнили об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

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