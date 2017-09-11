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Общество

Рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией ожидается в Псковской области в сентябре

С августа в Псковской области отмечается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, по подтверждённым диагнозам в прошедшем месяце зарегистрированы 5 случаев ЭВИ.

С 28 августа по 1 сентября зафиксированы 39 случаев подозрения на заболевание ЭВИ, в том числе 19 – в Великих Луках. Серьезных менингитов не выявлено. Заболевания протекают в форме везикулярных стоматитов, экзантемы и герпетической ангины.

В Великих Луках рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией характеризуется форсированием очагов в детских организациях. Чаще всего болеют дети дошкольного возраста, заболевания протекают в лёгких формах. В детском саду № 23 выявлено групповое заболевание (9 человек), в  связи с чем деятельность дошкольного учреждения была приостановлена на 10 дней с 30 августа.

По информации специалистов региональных научно-методических центров по изучению ЭВИ , референс-центра по мониторингу за ЭВИ, в сентябре прогнозируется второй подъем заболеваемости. В связи с этим главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук подписал постановление для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения угрозы распространения ЭВИ, предупреждения формирования эпидемических очагов в детских коллективах. 

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