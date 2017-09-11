Лекция «Природный потенциал Псковской области» состоится в областной библиотеке 13 сентября
13 сентября в 14:30 в Псковской областной библиотеке состоится открытая лекция «Природный потенциал Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.
Перед студентами колледжа Псковского государственного университета и читателями библиотеки выступит председатель Псковского отделения Русского географического общества, заведующий кафедрой географии Псковского государственного университета, кандидат географических наук, доцент, член-корреспондент РАЕН Александр Слинчак.
Напомним, что сотрудничество сектора экологической информации Псковской областной библиотеки с преподавателями кафедры географии ПсковГУ — членами Русского географического общества продолжается с 2016 года.
Вход на мероприятие свободный. Телефон для справок: 72-84-16.