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Общество

Лекция «Природный потенциал Псковской области» состоится в областной библиотеке 13 сентября

13 сентября в 14:30 в Псковской областной библиотеке состоится открытая лекция «Природный потенциал Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Перед студентами колледжа Псковского государственного университета и читателями библиотеки выступит председатель Псковского отделения Русского географического общества, заведующий кафедрой географии Псковского государственного университета, кандидат географических наук, доцент, член-корреспондент РАЕН Александр Слинчак.

Напомним, что сотрудничество сектора экологической информации Псковской областной библиотеки с преподавателями кафедры географии ПсковГУ — членами Русского географического общества продолжается с 2016 года.

Вход на мероприятие свободный. Телефон для справок: 72-84-16.

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