Указанному верить

14:18, 15 сентября 2017, ПАИ

В Пскове легко потерять ориентацию. Не ту, о которой вы сейчас подумали, а ориентацию в пространстве.

Если вы - турист, прибывший на железнодорожный вокзал, то дорогу в центр сможете найти только с помощью карты или местных жителей. Указатели, а их на привокзальной площади попросту нет, вам в этом деле не помогут.

Итак, вы вскочили в первый попавшийся автобус или, например, попали в руки таксистов, доехали до гостиницы, бросили вещи и решили самостоятельно погулять по городу. Запаситесь картами, потому что с туристическими указателями напряжёнка не только на вокзале. В центре они, конечно, попадаются, но навигация в Пскове отличается эпизодичностью и хаосом. Как пройти в инфоцентр? Где Кремль? А Псковский музей? Буквы на набережной? А поесть где? Впрочем, некоторые туристы чрезвычайно любят забаву «заблудись в чужом городе», но если ваша цель - совершенно конкретные выставки и музеи, то без указателей, конечно, никак.

До недавнего времени, а точнее до эпохи туристско-рекреационного кластера, в Пскове никаких указателей не наблюдалось вовсе. Кое-что появилось после череды реконструкций. Однако для туристов эти таблички практически бесполезны, потому что указывают направление улиц, а не путь к достопримечательностям.



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин





Принципа «лучше что-то, чем ничего» недостаточно для того, чтобы подготовить город к Ганзейским дням. Не ремонтами едиными... Все центральные проспекты и прилегающие к ним улицы должны быть снабжены указателями от места предполагаемой высадки туристов до искомого объекта, а не появляться внезапно за пару сотен метров до Кремля, когда Кремль, в общем-то, уже и без всяких указателей виден. Причём правильные «направляющие» на коричневом фоне, с обозначением типа достопримечательности и расстояния в Пскове зачастую имеются только в виде дорожных знаков. При этом не всегда эти таблички расположены так, чтобы автомобилистам было удобно их читать.



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин







Есть ещё такая милая, льюисо-кэрролловская шутка от городских благоустроителей: указатели на некоторых улицах Пскова есть, а надписей на на них нет.



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин









По этому поводу можно было бы выдумать какое-нибудь романтичное объяснение, приплести чеширского кота, но виной всему, конечно, не отсылка к английской классике, а привычная российская безалаберность и невнимание к деталям. Всё это чрезвычайно портит общую картину и впечатление от города.

Кстати, с помощью городской навигации туриста можно грамотно водить кругами вокруг достопримечательности, вынуждая его оставлять деньги, то в ближайшем кафе, то в сувенирной лавке за углом. Но это я шучу, конечно. Впрочем, и это предложение не лишено права на жизнь. Ведь помимо маршрута до главных музеев гостям города интересно узнать, а где это они в Пскове, к примеру, обедают или там книги покупают.

Но нет, пока туристы (те, что не в группах) вынуждены мыкаться по Пскову самостоятельно, используя для передвижения карту, «Окей, Гугл» и коммуникабельных псковичей. Не так давно на пересечении улиц Пушкина и Ленина наблюдала картину, как две приезжие девушки с телефонами в руках крутились вокруг своей оси, что Траволта из известного интернет-мема, пытаясь разобраться в какую сторону им идти, чтобы попасть к памятнику Ольге.

Псков до туристической мекки пока не дотягивает, и вариант, который иногда может помочь в европейских столицах - «иди за потоком людей с рюкзаками, куда-нибудь точно придёшь» - у нас не применим. Подумать о повсеместном распространении указателей просто необходимо. Конечно, все они должны быть дублированы на английском языке и иметь более презентабельный вид с менее неоднозначными картинками. А то, например, на «вьюв поинте» условный человек призывает то ли к бутылке приложиться, то ли в подзорную трубу посмотреть. Здесь хватило бы схематичного изображения фотоаппарата.

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По традиции взглянем на указатели в ганзейских городах Европы. Достаточно переехать ближайшую к Пскову границу и оказаться, к примеру, в Тарту. Заблудиться здесь не получится, поскольку центр города снабжён массой указателей, причём не только для пеших, но и для велотуристов. Улицы старого Таллина тоже щетинятся многочисленными стрелками. Причём указатели крепятся не только к специальным столбикам, но и на фасады домов там, где лишние конструкции неуместны. Эстонским направляющим не хватает только отметок с расстояниями. Зато об этом позаботились в Вентспилсе, Клайпеде и особенно в Вильнюсе, где расстояния до объекта указываются с точностью до десятков метров. Этим фактом в одном из своих постов восхищался дизайнер и известный придира Артемий Лебедев.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Помимо обычных направлений к музеям, паркам, вокзалам и инфоцентрам в Европе не стесняются указывать расстояния до ближайших общественных туалетов. Хотя нам бы в Пскове сначала туалет для туристов организовать, а с указателем до него мы, думается, разберёмся.