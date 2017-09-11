Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области

14:58, 11 сентября 2017, ПАИ

Региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации удовлетворительно оценивает результаты выборов, состоявшихся 10 сентября в Псковской области. Об этом первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Пётр Алексеенко уточнил, что результаты выборов в Псковскую городскую Думу «весьма неплохие»: коммунисты улучшили свои показатели, по предварительным данным, получив 5 депутатских мандатов. «Надеемся, что наша фракция будет еще настойчивее и лучше работать на принятие решений, которые будут направлены на улучшение жизни избирателей», - подчеркнул руководитель фракции.

Он отметил, что партия ожидала лучших результатов. В частности, Пётр Алексеенко заявил, что подана жалоба по 77-му избирательному участку 14-го одномандатного округа, где победу одержал Дмитрий Барабанов (партия «Единая Россия»). «Оспариваем, будем смотреть, как отреагирует городская избирательная комиссия, если что, будем подавать в суд», - сказал руководитель фракции.

Пётр Алексеенко добавил, что в большинстве районов КПРФ заняло второе место после «Единой России», в районных собраниях будут сформированы фракции депутатов-коммунистов.