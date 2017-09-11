0
15:46
Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки
14:58
Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области
13:15
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО)
13:08
Уполномоченная по правам человека в РФ взяла под контроль расследование подкупа избирателей в Пскове
12:37
Представители «Единой России» получат в Псковской гордуме 15 мандатов
12:16
Андрей Турчак: За всеми нами стоит только одна партия — партия жителей нашего региона
10:46
Иван Цецерский рассчитывает на работу с конструктивными оппозиционными силами в гордуме
Еще новости
Политика

Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области

Региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации удовлетворительно оценивает результаты выборов, состоявшихся 10 сентября в Псковской области. Об этом первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Пётр Алексеенко уточнил, что результаты выборов в Псковскую городскую Думу «весьма неплохие»: коммунисты улучшили свои показатели, по предварительным данным, получив 5 депутатских мандатов. «Надеемся, что наша фракция будет еще настойчивее и лучше работать на принятие решений, которые будут направлены на улучшение жизни избирателей», - подчеркнул руководитель фракции.

Он отметил, что партия ожидала лучших результатов. В частности, Пётр Алексеенко заявил, что подана жалоба по 77-му избирательному участку 14-го одномандатного округа, где победу одержал Дмитрий Барабанов (партия «Единая Россия»). «Оспариваем, будем смотреть, как отреагирует городская избирательная комиссия, если что, будем подавать в суд», - сказал руководитель фракции.

Пётр Алексеенко добавил, что в большинстве районов КПРФ заняло второе место после «Единой России», в районных собраниях будут сформированы фракции депутатов-коммунистов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО) Уполномоченная по правам человека в РФ взяла под контроль расследование подкупа избирателей в Пскове На выборах в Великолукскую гордуму во всех одномандантных округах победили единороссы Дмитрий Шахов о прошедших выборах: Кампания была яркая и прошла нормально Николай Цветков о выборах 10 сентября: Явка сама себя утопила в грязи и нечистоплотности Облизбирком подготовит аналитический отчет по некоррелляции результатов предварительного голосования и голосования в день выборов в Пскове Николай Цветков озвучил результаты выборов глав районов Более тысячи наблюдателей работали на выборах в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки
11 сентября 2017
Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки
Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области
11 сентября 2017
Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО)
11 сентября 2017
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО) 1
Уполномоченная по правам человека в РФ взяла под контроль расследование подкупа избирателей в Пскове
11 сентября 2017
Уполномоченная по правам человека в РФ взяла под контроль расследование подкупа избирателей в Пскове 1
Представители «Единой России» получат в Псковской гордуме 15 мандатов
11 сентября 2017
Представители «Единой России» получат в Псковской гордуме 15 мандатов 1
Андрей Турчак: За всеми нами стоит только одна партия — партия жителей нашего региона
11 сентября 2017
Андрей Турчак: За всеми нами стоит только одна партия — партия жителей нашего региона 1
Иван Цецерский рассчитывает на работу с конструктивными оппозиционными силами в гордуме
11 сентября 2017
Иван Цецерский рассчитывает на работу с конструктивными оппозиционными силами в гордуме 1
Итоги выборов в прямом эфире ПАИ-live подведут Котов и Цецерский
11 сентября 2017
Итоги выборов в прямом эфире ПАИ-live подведут Котов и Цецерский 8

Идет загрузка...