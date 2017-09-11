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Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки

«Торт получился праздничный, но без вишенки», - так прокомментировал итоги муниципальных выборов, состоявшихся 10 сентября в Псковской области, лидер регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков. В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он заявил, что «программа-минимум выполнена»: «Родина» стала парламентской партией и теперь не должна собирать подписи для участия в выборах любого уровня в Псковской области.

«Это важно - сбор подписей отнимает колоссальное количество ресурсов», - пояснил он. По словам Константина Вилкова, партия завоевала в представительных органах муниципалитетов «около 4 мандатов».

По его словам, практически везде, где выдвигались кандидаты от «Родины», им удалось преодолеть пятипроцентный барьер. Исключением стали выборы в Псковскую городскую Думу. «Это моя вина. Просто не осталось сил и средств разбавить досрочку и получить свой процент», - пояснил Константин Вилков.

По его мнению, «Родина» на выборах в гордуму Пскова должна была получить 5,1-5,2%. Однако досрочное голосование «размыло процент» партии, уверен он. «Высокий процент досрочного голосования явно искажает реальное волеизъявление псковичей и нарушило реальный состав Псковской городской Думы», - резюмировал лидер псковской «Родины». 

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