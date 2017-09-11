0
16:40
Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны
15:46
Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки
14:58
Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области
13:15
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО)
13:08
Уполномоченная по правам человека в РФ взяла под контроль расследование подкупа избирателей в Пскове
12:37
Представители «Единой России» получат в Псковской гордуме 15 мандатов
12:16
Андрей Турчак: За всеми нами стоит только одна партия — партия жителей нашего региона
Еще новости
Политика

Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны

«Результатами выборов мы не довольны, но оспаривать ничего не собираемся», - заявил координатор псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя итоги выборов, состоявшихся в Псковской области в Единый день голосования 10 сентября. Напомним, всего в регионе проходили 38 избирательных кампаний. 

По его словам, региональное отделение партии рассчитывало в этом году повысить количество представителей в Псковской городской Думе, однако получило только один мандат вместо двух.

«Это связано с явкой избирателей – она была низкой. Есть конечно недоработки со стороны регионального отделения партии и координаторов», - пояснил Антон Минаков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО) Уполномоченная по правам человека в РФ взяла под контроль расследование подкупа избирателей в Пскове На выборах в Великолукскую гордуму во всех одномандантных округах победили единороссы Дмитрий Шахов о прошедших выборах: Кампания была яркая и прошла нормально Николай Цветков о выборах 10 сентября: Явка сама себя утопила в грязи и нечистоплотности Облизбирком подготовит аналитический отчет по некоррелляции результатов предварительного голосования и голосования в день выборов в Пскове Николай Цветков озвучил результаты выборов глав районов
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны
11 сентября 2017
Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны
Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки
11 сентября 2017
Константин Вилков об итогах выборов 10 сентября для «Родины»: Торт получился праздничный, но без вишенки 3
Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области
11 сентября 2017
Коммунисты удовлетворительно оценили свои результаты на выборах в Псковской области
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО)
11 сентября 2017
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО) 3
Уполномоченная по правам человека в РФ взяла под контроль расследование подкупа избирателей в Пскове
11 сентября 2017
Уполномоченная по правам человека в РФ взяла под контроль расследование подкупа избирателей в Пскове 1
Представители «Единой России» получат в Псковской гордуме 15 мандатов
11 сентября 2017
Представители «Единой России» получат в Псковской гордуме 15 мандатов 2
Андрей Турчак: За всеми нами стоит только одна партия — партия жителей нашего региона
11 сентября 2017
Андрей Турчак: За всеми нами стоит только одна партия — партия жителей нашего региона 3
Иван Цецерский рассчитывает на работу с конструктивными оппозиционными силами в гордуме
11 сентября 2017
Иван Цецерский рассчитывает на работу с конструктивными оппозиционными силами в гордуме 4

Идет загрузка...