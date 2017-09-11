Антон Минаков: Результатами ЛДПР на выборах мы не довольны

16:40, 11 сентября 2017, ПАИ

«Результатами выборов мы не довольны, но оспаривать ничего не собираемся», - заявил координатор псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя итоги выборов, состоявшихся в Псковской области в Единый день голосования 10 сентября. Напомним, всего в регионе проходили 38 избирательных кампаний.

По его словам, региональное отделение партии рассчитывало в этом году повысить количество представителей в Псковской городской Думе, однако получило только один мандат вместо двух.

«Это связано с явкой избирателей – она была низкой. Есть конечно недоработки со стороны регионального отделения партии и координаторов», - пояснил Антон Минаков.