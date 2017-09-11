Человеческие останки найдены найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове

15:08, 11 сентября 2017, ПАИ

Человеческие останки найдены найдены во время реконструкции улицы Свердлова у завода электротехнического оборудования в Пскове, сообщила Псковскому агентству информации председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

Среди найденных останков обнаружен в том числе человеческий череп хорошей сохранности.

«Тайн никаких нет, идут работы по реконструкции улицы Свердлова. За земляными работами осуществляется археологический надзор. В ходе работ обнаружена некая яма примерно XX века, заполненная песком и переложенными осколками человеческих костей. Археологи их выбирают, хотя археологического объекта как такового в этой яме нет. Это может быть все что угодно, например, засыпанная воронка. Пока рано делать выводы», - подчеркнула Елена Яковлева.

С тем, кому могли принадлежать найденные останки, предстоит разобраться специалистам из Археологического центра Псковской области.