Владимир Путин: Экономика России вышла из кризиса

18:11, 11 сентября 2017, ПАИ

Экономика России вышла из кризиса и набирает обороты, граждане и бизнес будут постепенно ощущать позитивные изменения и нужно сделать все для того, чтобы эту динамику сохранить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, заслушав доклад министра экономического развития Максима Орешкина, передает газета «Ведомости».

Вместе с тем, касаясь озвученных министром данных о восстановлении доходов населения и росте зарплат, президент обратил внимание на мнение ряда экспертов о том, что «в целом реальные доходы людей пока восстанавливаются достаточно медленно». Что касается потребительского спроса, то, как подчеркнул Путин, «за последнее время рост розничной торговли составил всего 0,7%».