5
18:11
Владимир Путин: Экономика России вышла из кризиса
16:32
Путин не поедет на Генассамблею ООН
22:58
Мемы и селфи намерена использовать ЦИК для привлечения избирателей на выборы
23:02
За летний сезон в прокате окупился только один российский фильм
22:50
Популярный российский Telegram-канал «Бывшая» продали за 1,2 млн рублей
22:40
74-й Венецианский кинофестиваль стартовал сегодня
21:48
Энтузиаст создал точную копию настольной игры «Джуманджи» из одноименного фильма
Еще новости
Страна и мир

Владимир Путин: Экономика России вышла из кризиса

Экономика России вышла из кризиса и набирает обороты, граждане и бизнес будут постепенно ощущать позитивные изменения и нужно сделать все для того, чтобы эту динамику сохранить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, заслушав доклад министра экономического развития Максима Орешкина, передает газета «Ведомости».

Вместе с тем, касаясь озвученных министром данных о восстановлении доходов населения и росте зарплат, президент обратил внимание на мнение ряда экспертов о том, что «в целом реальные доходы людей пока восстанавливаются достаточно медленно». Что касается потребительского спроса, то, как подчеркнул Путин, «за последнее время рост розничной торговли составил всего 0,7%».

Версия для печати
Комментарии: 5 Обсудить >>>

Владимир Путин: Экономика России вышла из кризиса
11 сентября 2017
Владимир Путин: Экономика России вышла из кризиса 5
Путин не поедет на Генассамблею ООН
02 сентября 2017
Путин не поедет на Генассамблею ООН 2
Мемы и селфи намерена использовать ЦИК для привлечения избирателей на выборы
31 августа 2017
Мемы и селфи намерена использовать ЦИК для привлечения избирателей на выборы
За летний сезон в прокате окупился только один российский фильм
30 августа 2017
За летний сезон в прокате окупился только один российский фильм
Популярный российский Telegram-канал «Бывшая» продали за 1,2 млн рублей
30 августа 2017
Популярный российский Telegram-канал «Бывшая» продали за 1,2 млн рублей
74-й Венецианский кинофестиваль стартовал сегодня
30 августа 2017
74-й Венецианский кинофестиваль стартовал сегодня
Энтузиаст создал точную копию настольной игры «Джуманджи» из одноименного фильма
30 августа 2017
Энтузиаст создал точную копию настольной игры «Джуманджи» из одноименного фильма 1
570 страниц рукописи Леонардо да Винчи выложили в сеть
30 августа 2017
570 страниц рукописи Леонардо да Винчи выложили в сеть

Идет загрузка...