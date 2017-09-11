Кабель попытались украсть двое безработных в Великих Луках

15:24, 11 сентября 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала подозреваемых в совершении краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 9 сентября ночью с территории организации по улице Глинки неизвестные взломали дверь и пытались украсть кабель. Ущерб устанавливается. Вскоре полицейские задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались 30-летний безработный, ранее судимый житель Великолукского района, а также не работающий 57-летний великолучанин.

Кроме того, 7 сентября около 14:00 из магазина по улице Ставского преступники разбили окно и похитили светодиодные лампы и изделия из металла. Причиненный ущерб уточняется. В краже подозревается 11-летний подросток.

По данным фактам стражи порядка проводят проверки.