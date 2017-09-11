Артснаряды и мины обезврежены в пустошкинской деревне Васильки

15:56, 11 сентября 2017, ПАИ

11 сентября в 9:30 в Пустошкинском районе в деревне Васильки производилось обезвреживание 6 взрывоопасных предметов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе

Для обезвреживания привлекалась группа разминирования подразделения инженерного обеспечения поисково-спасательной службы города Великие Луки в составе 2 человек. Сапёры обезвредили 4 артиллерийских снаряда диаметром 76 мм и 2 миномётные мины диаметром 120 мм.