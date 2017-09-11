0
15:08
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове
11:34
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
10:42
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины
09:53
2 человека погибли в Псковской области из-за курения
19:20
Правоохранители проводят обыск в псковском гипермаркете «Империал»
17:10
«Чёрная бухгалтерия» кандидата в депутаты гордумы Пскова попала в полицию
12:41
Беспрецедентным назвал количество голосующих в Пскове досрочно Николай Цветков
Еще новости
Происшествия

Артснаряды и мины обезврежены в пустошкинской деревне Васильки

11 сентября в 9:30 в Пустошкинском районе в деревне Васильки производилось обезвреживание 6 взрывоопасных предметов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе

Для обезвреживания привлекалась группа разминирования подразделения инженерного обеспечения поисково-спасательной службы города Великие Луки в составе 2 человек. Сапёры обезвредили 4 артиллерийских снаряда диаметром 76 мм и 2 миномётные мины диаметром 120 мм.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове
11 сентября 2017
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове 1
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
10 сентября 2017
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму 12
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины
10 сентября 2017
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины
2 человека погибли в Псковской области из-за курения
10 сентября 2017
2 человека погибли в Псковской области из-за курения
Правоохранители проводят обыск в псковском гипермаркете «Империал»
08 сентября 2017
Правоохранители проводят обыск в псковском гипермаркете «Империал» 13
«Чёрная бухгалтерия» кандидата в депутаты гордумы Пскова попала в полицию
08 сентября 2017
«Чёрная бухгалтерия» кандидата в депутаты гордумы Пскова попала в полицию 17
Беспрецедентным назвал количество голосующих в Пскове досрочно Николай Цветков
08 сентября 2017
Беспрецедентным назвал количество голосующих в Пскове досрочно Николай Цветков 2
2 человека погибли и 7 пострадали в тройном ДТП в Пушкиногорском районе
08 сентября 2017
2 человека погибли и 7 пострадали в тройном ДТП в Пушкиногорском районе

Идет загрузка...