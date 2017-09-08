Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму в 2019 году

16:04, 11 сентября 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а затем, к 1 января 2019 года, уравнять его с прожиточным минимумом, сообщает ТАСС.

«Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71-72 процента от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85 процентов», — сказал он.

Не позднее 1 января 2019 года необходимо приравнять МРОТ и прожиточный минимум, подчеркнул Путин. Если правительство посчитает возможным, это можно сделать и раньше, добавил президент.

По мнению вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец, бедность россиян является уникальной, так как это бедность работающего населения. По ее словам, средняя заработная плата в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, в то же время зарплату на уровне МРОТ получали почти пять миллионов человек.

С 1 июля 2017-го минимальный размер оплаты труда в России был увеличен с 7500 до 7800 рублей.

В июне правительство утвердило величину прожиточного минимума за первый квартал 2017 года на уровне 9909 рублей, он вырос на 218 рублей по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.