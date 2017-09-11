Минздрав: Потребление алкоголя в России снизилось почти вдвое

16:20, 11 сентября 2017, ПАИ

Потребление алкоголя в РФ снизилось до 10,3 литра на человека, в то время как в 2008 году показатель составлял примерно 18 литров, заявил журналистам директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня потребление алкоголя составляет в России примерно 10,3 литра на человека. Это существенно меньше, чем ещё, скажем, 10 лет назад, в 2008 году у нас потребление составляло примерно 18 литров на человека. Год от года потребление алкоголя снижается», — заявил Салагай.

Он отметил, что снижаются и ассоциированные с алкоголем заболевания, например, алкогольные психозы.

Салагай рассказал, что основными целями борьбы с алкоголизацией являются снижение потребления крепких алкогольных напитков, поскольку их употребление по статистике ассоциировано примерно с 50% смертности.