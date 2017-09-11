0
13:15
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО)
12:21
Конкурс талантов прошел среди участниц «Миссис Бабушка Псков 2017»
11:36
В «Тур по новостройкам» приглашают псковичей 16 сентября
09:28
Итоги выборов в прямом эфире ПАИ-live подведут Котов и Цецерский
17:09
Киберфестиваль «Кубок Простории» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:43
11 сентября днём в Псковской области ожидается температура воздуха до +21 градуса и местами дожди
16:55
До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 сентября
Еще новости
Общество

Минздрав: Потребление алкоголя в России снизилось почти вдвое

Потребление алкоголя в РФ снизилось до 10,3 литра на человека, в то время как в 2008 году показатель составлял примерно 18 литров, заявил журналистам директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня потребление алкоголя составляет в России примерно 10,3 литра на человека. Это существенно меньше, чем ещё, скажем, 10 лет назад, в 2008 году у нас потребление составляло примерно 18 литров на человека. Год от года потребление алкоголя снижается», — заявил Салагай.

Он отметил, что снижаются и ассоциированные с алкоголем заболевания, например, алкогольные психозы.

Салагай рассказал, что основными целями борьбы с алкоголизацией являются снижение потребления крепких алкогольных напитков, поскольку их употребление по статистике ассоциировано примерно с 50% смертности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО)
11 сентября 2017
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО) 3
Конкурс талантов прошел среди участниц «Миссис Бабушка Псков 2017»
11 сентября 2017
Конкурс талантов прошел среди участниц «Миссис Бабушка Псков 2017» 3
В «Тур по новостройкам» приглашают псковичей 16 сентября
11 сентября 2017
В «Тур по новостройкам» приглашают псковичей 16 сентября
Итоги выборов в прямом эфире ПАИ-live подведут Котов и Цецерский
11 сентября 2017
Итоги выборов в прямом эфире ПАИ-live подведут Котов и Цецерский 8
Киберфестиваль «Кубок Простории» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 сентября 2017
Киберфестиваль «Кубок Простории» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11 сентября днём в Псковской области ожидается температура воздуха до +21 градуса и местами дожди
10 сентября 2017
11 сентября днём в Псковской области ожидается температура воздуха до +21 градуса и местами дожди
До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 сентября
09 сентября 2017
До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 сентября 1
Иван Цецерский оценил качество сельхозпродукции на ярмарке в Пскове
09 сентября 2017
Иван Цецерский оценил качество сельхозпродукции на ярмарке в Пскове 5

Идет загрузка...