Отключения электроэнергии запланированы в Великих Луках 12-15 сентября

16:50, 11 сентября 2017, ПАИ

12-15 сентября в Великих Луках в связи с производством ремонтных работ планируются отключения потребителей ПАО МРСК Северо-Запада «Псковэнерго». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, завтра с 13:00 до 17:00 без электроэнергии останутся дома по улице Дубовой, с 14:00 — дома по улицам Ломоносова, Береговой и в переулке Ломоносова.

13 сентября с 9:00 до 17:00 отключения запланированы в Кулево, на улицах Продольной, 6-34, 62-75, Достоевского, с 13:00 — на улицах Яна Арно, Ухтомского, Межевой, Новой; 14 сентября с 9:00 до 17:00 — на улицах Некрасова, 4, 6, Пионерской, 5, 18, площади Ленина, 1, 3; 15 сентября с 9:00 до 16:00 — на улицах Карла Либкнехта, 3, 5, 7, Пушкина, 4/2, 6, 8, 10, 12, Некрасова, 6, площадях Ленина, 1, 3 и Вознесения, 2.