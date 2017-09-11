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Общество

Пскович рассчитался с банком после ареста счетов и транспорта

Житель Пскова расплатился с кредитной организацией после вынесения постановления об обращении взыскания на денежные средства и запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области.

Исполнительное производство в отношении гражданина было возбуждено в июле. Взыскателем выступил один из банков, общая сумма задолженности перед кредитной организацией составила 118 тысяч 30 рублей.

В рамках работы над исполнительным производством судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации для установления имущественного положения должника. По полученным ответам вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в двух банках, а также постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Так как должник просрочил срок для добровольной оплаты, ему было вынесено и постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 8 тыс. 262 рубля.

7 сентября гражданин явился на приём к приставу и предоставил квитанцию на оплату полной суммы задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, все обращения и запреты сняты.

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