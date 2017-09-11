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Общество

Корм для собак не смог ввезти литовец в Псковскую область

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе пресечен ввоз перемещаемых гражданином Литвы в багаже более 26 кг корма для собак. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Запрет связан с неблагополучием страны-экспортера в эпизоотическом отношении, отсутствием ветеринарных сопроводительных документов. Товар возвращен на сопредельную территорию.

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