Вынесен приговор похитителям железнодорожных деталей в Пскове

16:57, 11 сентября 2017, ПАИ

Псковский городской суд признал трех местных жителей виновными в совершении кражи по предварительному сговору. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что подсудимые пытались похитить железнодорожные детали ОАО «РЖД» на общую сумму более 15 тысяч рублей, однако их незаконные действия пресекли сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте.

В ходе предварительного следствия два обвиняемых сознались в совершении преступления, связанного с хищением имущества. С учетом всех установленных обстоятельств по делу одному из преступников назначено наказание в виде года и десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второму ‑ в виде года и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, третьему – в виде года и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком год.