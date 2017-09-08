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Экономика

Почти восьми миллионам россиян грозит банкротство

В России почти восемь миллионов заемщиков могут стать банкротами. Об этом со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщает РИА «Новости». В группу возможных банкротов входят люди с долгом более 500 тыс. рублей, не делающие взнос по кредиту в течение 90 дней и более.

К концу первого полугодия число таких людей превысило 650 тыс. Среди них — 21% людей с двумя кредитами, 19% — с тремя и 16% — с одним. В среднем потенциальный банкрот должен банку 1,4 млн рублей. В данную группу чаще всего попадают люди, взявшие автокредит (10,2%) и ипотеку (5,8%). Реже всего банкротство грозит лицам, взявшим POS-кредиты (кредит на определенный товар в торговых точках), — их не более 0,2%.

По данным ОКБ, около 76% заемщиков перестает выплачивать кредиты, когда сумма долга начинает превышать 754 тыс. рублей. Всего около 38 млн россиян берут кредиты, их суммарная задолженность перед банками составляет 10,8 трлн рублей.

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