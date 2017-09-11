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Общество

Два велосипеда и мопед угнали в Псковской области на минувшей неделе

С 6 по 10 сентября в Великих Луках из подъезда дома по улице Зенцовской украли велосипед. Еще один велосипед был похищен в ночь на 10 сентября из подъезда дома  по  улице  Энергетиков  в Дно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, в Острове из  гаража у дома по Заводскому переулку путем срыва навесного замка угнали мопед. В этом преступлении подозревается 31-летний  безработный, ранее судимый местный житель. В ходе обыска похищенный мопед был изъят. Возбуждено уголовное дело.

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