Два велосипеда и мопед угнали в Псковской области на минувшей неделе

17:42, 11 сентября 2017, ПАИ

С 6 по 10 сентября в Великих Луках из подъезда дома по улице Зенцовской украли велосипед. Еще один велосипед был похищен в ночь на 10 сентября из подъезда дома по улице Энергетиков в Дно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, в Острове из гаража у дома по Заводскому переулку путем срыва навесного замка угнали мопед. В этом преступлении подозревается 31-летний безработный, ранее судимый местный житель. В ходе обыска похищенный мопед был изъят. Возбуждено уголовное дело.