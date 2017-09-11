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Политика

Поправки в антикоррупционное законодательство рассмотрят депутаты Псковского облсобрания

После летних парламентских каникул депутатам Псковского областного Собрания предстоит рассмотреть поправки в антикоррупционное законодательство, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента. Проект закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О противодействии коррупции в органах государственной власти Псковской области и органах местного самоуправления» в региональный парламент направил губернатор Андрей Турчак.  

Предлагаемые изменения продиктованы нормами Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции».

Законопроект предлагает новую редакцию положения, касающегося ограничений в занятии предпринимательской деятельностью для лиц, замещающих государственные и муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе. Должностным лицам, как и прежде, запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении коммерческих и некоммерческих организацией. Однако в обновленном тексте закона есть указание на то, что участие в управлении политической партией, как и участие в съездах, конференциях и общих собраниях общественных организаций, не находится под запретом.

Как и ранее, государственным и муниципальным служащим не возбраняется участвовать в управлении жилищных, гаражных и дачных кооперативов, а также в товариществах собственников недвижимости.

Пакет документов по проекту закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О противодействии коррупции в органах государственной власти Псковской области и органах местного самоуправления» находится на рассмотрении в  комитете по законодательству и местному самоуправлению.

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