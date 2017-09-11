Картофель и яблоки запретили ввозить в Псковскую область частному лицу

17:25, 11 сентября 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Лудонка по результатам карантинного фитосанитарного контроля ручной клади физического лица, следующего из Латвии в Псковскую область, запрещен ввоз 25,96 килограмм яблок и картофеля. Ввоз запрещен по причине отсутствия фитосанитарного сертификата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Управление Россельхознадзора обращает внимание частных лиц, что в соответствии с требования п. 7 ст. 22 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 206-ФЗ «О карантине растений» разрешается ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции перемещаемой в ручной клади и багаже пассажиров, транспортных средств, при условии, что вес такой подкарантинной продукции не превышает 5 кг и она не является семенами (семенным материалом), посадочным материалом или картофелем.