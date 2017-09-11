0
13:15
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО)
12:21
Конкурс талантов прошел среди участниц «Миссис Бабушка Псков 2017»
11:36
В «Тур по новостройкам» приглашают псковичей 16 сентября
09:28
Итоги выборов в прямом эфире ПАИ-live подведут Котов и Цецерский
17:09
Киберфестиваль «Кубок Простории» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:43
11 сентября днём в Псковской области ожидается температура воздуха до +21 градуса и местами дожди
16:55
До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 сентября
Еще новости
Общество

Картофель и яблоки запретили ввозить в Псковскую область частному лицу

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Лудонка по результатам карантинного фитосанитарного контроля ручной клади физического лица, следующего из Латвии в Псковскую область, запрещен ввоз 25,96 килограмм яблок и картофеля. Ввоз запрещен по причине отсутствия фитосанитарного сертификата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Управление Россельхознадзора обращает внимание частных лиц, что в соответствии с требования п. 7 ст. 22 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 206-ФЗ «О карантине растений» разрешается ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции перемещаемой в ручной клади и багаже пассажиров, транспортных средств, при условии, что вес такой подкарантинной продукции не превышает 5 кг  и она не является семенами (семенным материалом), посадочным материалом или картофелем.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО)
11 сентября 2017
Избранные места: ПАИ-live с Александром Котовым и Иваном Цецерским (ВИДЕО) 3
Конкурс талантов прошел среди участниц «Миссис Бабушка Псков 2017»
11 сентября 2017
Конкурс талантов прошел среди участниц «Миссис Бабушка Псков 2017» 3
В «Тур по новостройкам» приглашают псковичей 16 сентября
11 сентября 2017
В «Тур по новостройкам» приглашают псковичей 16 сентября
Итоги выборов в прямом эфире ПАИ-live подведут Котов и Цецерский
11 сентября 2017
Итоги выборов в прямом эфире ПАИ-live подведут Котов и Цецерский 8
Киберфестиваль «Кубок Простории» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 сентября 2017
Киберфестиваль «Кубок Простории» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11 сентября днём в Псковской области ожидается температура воздуха до +21 градуса и местами дожди
10 сентября 2017
11 сентября днём в Псковской области ожидается температура воздуха до +21 градуса и местами дожди
До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 сентября
09 сентября 2017
До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 сентября 1
Иван Цецерский оценил качество сельхозпродукции на ярмарке в Пскове
09 сентября 2017
Иван Цецерский оценил качество сельхозпродукции на ярмарке в Пскове 5

Идет загрузка...