Социальный опыт Псковской области получил высокую оценку на Всероссийском форуме

17:52, 11 сентября 2017, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие в 8-й Всероссийской выставке-форуме «Вместе — ради детей! Вместе с семьей», которая прошла 6-8 сентября в Мурманске, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Главное государственное управление социальной защиты населения. В состав делегации вошли представители органов исполнительной власти, учреждений социальной защиты и образования, общественных организаций и уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Всего в работе форума участвовали около 700 человек из 63 субъектов Российской Федерации.

В этом году ведущей темой съезда стало укрепление института семьи и формирование социальной среды, доброжелательной к детям. Программа включала в себя более сотни мероприятий различных форматов: сессии, экспозиции организаторов выставки и интерактивные площадки делегаций субъектов РФ, презентационные площадки, круглые столы, программа для детей и родителей — площадки для демонстрации делегациями эффективных способов и методик взаимодействия с родителями и другие мероприятия.

По результатам работы форума был высоко оценен социальный опыт Псковской области, а делегация региона стала лидером в номинации «Право быть равным» за эффективное внедрение и распространение технологий и методик реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельно была отмечена директор Бельско-Устьенского детского дома-интерната для детей с умственной отсталостью Елена Ващенко как лидер в номинации «Новый маршрут» за разработку и внедрение социальной инновации в сфере поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Организатор Всероссийской выставки-форума «Вместе — ради детей! Вместе с семьей» — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва) совместно с Правительством Мурманской области. На сегодняшний день мероприятие является федеральной коммуникационной площадкой в целях выявления и распространения в регионах России эффективных практик работы по сокращению детского и семейного неблагополучия.